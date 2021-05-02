Главой объединенного спортивного учреждения Псковской области может стать Артур Акавов

Боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов, назначенный и.о. директора Ледового дворца, может стать главой объединенного спортивного учреждения Псковской области . Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

Однако, по словам Антона Сергеева, боксер не завершает свою спортивную карьеру и планирует выступать дальше.

«Планируется определенная реорганизация, возможно эту историю как-то структурированно объединят и да, я слышал, что Артур, если он согласиться и время ему позволит – спорт он свой не закончил», - отметил соведущий.

Известный боксёр Артур Акавов назначен и. о. директора Ледового дворца Пскова с 28 апреля.