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Общество

Главой объединенного спортивного учреждения Псковской области может стать Артур Акавов

2 мая 2021 года, 10:19

Боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов, назначенный и.о. директора Ледового дворца, может стать главой объединенного спортивного учреждения Псковской области. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

Главой объединенного спортивного учреждения Псковской области может стать Артур Акавов

Фото Псковского агентства информации

Однако, по словам Антона Сергеева, боксер не завершает свою спортивную карьеру и планирует выступать дальше.

«Планируется определенная реорганизация, возможно эту историю как-то структурированно объединят и да, я слышал, что Артур, если он согласиться и время ему позволит – спорт он свой не закончил», - отметил соведущий.

Известный боксёр Артур Акавов назначен и. о. директора Ледового дворца Пскова с 28 апреля.

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