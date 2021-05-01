Опубликовано расписание богослужений в храмах Псково-Печерского монастыря. Расписание богослужений на пасхальную неделю выложено в Insagramm- аккаунте Псково-Печерского монастыря.
1 мая. Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма с 13-00 до 19-00.
Святые врата закрываются в 19-00 и открываются в 22-00.
2 мая. Пасхальная полунощница в 23-15. По окончании: Утреня и Божественная литургия.
- в Михайловском соборе;
- в Сретенском храме;
- в Успенском храме.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00. Светлая седмица. Сплошная.
3 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
4 мая. Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
5 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
6 мая. Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
7 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход на кладезь - малое освящение воды.Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
8 мая. Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40. По окончании: раздача Артоса.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: раздача Артоса.
Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.