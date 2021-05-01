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Общество

Псковский губернатор вернулся к вопросу помощи гдовской деревни

1 мая 2021 года, 11:41

Губернатор Михаил Ведерников вернулся к ситуации в деревне Вейно, в которой муниципальный чиновник не смог толком ответить на вопросы и помочь местным жителям. 

По поручению Ведерникова в деревню съездила Ольга Галахова, его общественный помощник и главред «Гдовской зари» и пообщалась с жителями.

По словам губернаторв,по большей части в деревне проблемы местного значения: состояние дорог, низкая транспортная доступность, отсутствие досуговых учреждений, зарастание борщевиком.

-Подумаем, как помочь, хотя многое уже могло быть давно сделано силами местных властей, - отметил губернатор. -  Но есть и вопросы, которые требуют вмешательства региона. Например – устойчивая связь. 

Он отметмил, что в этом году начнётся большая работа, по итогам которой до 95% территории области будут обеспечены качественной связью. 

- Есть и вопрос организации досугового центра. Как один из вариантов – можно сделать его через проект ТОС. Также рассмотрим возможность приведения в порядок инфраструктурных объектов по программе Минстроя «Развитие малых городов и исторических поселений» , - сказал губернатор.

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