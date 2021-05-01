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Общество / Здоровье

Псковичи могут привиться в торговом центре «Фьорд Плаза»

1 мая 2021 года, 11:21

Псковичи могут привиться в торговом центре «Фьорд Плаза». Это уже третий торговый центр в Пскове, где можно сделать прививку, сообщает Официальный канал Псковской области.

Пункт начал работать с 9 утра и уже есть первые привившиеся. Работать он будет ежедневно с 9 утра до 15. Пункт оборудован всем необходимым для хранения, а также оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что псковичи предпочитаются прививать в торговых центрах, а не в поликлиниках. Статистика говорит, что привившихся в МЦ больше. 

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