Александр Братчиков: Первомай является для нас символом взаимной поддержки

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил псковичей с 1 мая.

«Первомай является для нас символом взаимной поддержки, сплоченности, уважения к созидательному труду граждан России. Этот праздник наполнен светом и теплом весеннего солнца, несет с собой надежду и желание в полной мере реализовать свои возможности, стремление сделать жизнь лучше.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа, которая всегда приносит вам радость и уважение, а ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству.

Желаю вам светлого, весеннего настроения, счастья, мира, добра, благополучия, больших успехов и новых достижений на благо города Пскова!»