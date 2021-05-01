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Общество

Александр Братчиков: Первомай является для нас символом взаимной поддержки

1 мая 2021 года, 11:05

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил псковичей с 1 мая.

«Первомай является для нас символом взаимной поддержки, сплоченности, уважения к созидательному труду граждан России. Этот праздник наполнен светом и теплом весеннего солнца, несет с собой надежду и желание в полной мере реализовать свои возможности, стремление сделать жизнь лучше.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа, которая всегда приносит вам радость и уважение, а ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству.

Желаю вам светлого, весеннего настроения, счастья, мира, добра, благополучия, больших успехов и новых достижений на благо города Пскова!»

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Комментарии

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Бабулечка
11:39 01.05.2021

Когда то , более тридцати лет назад, Первомай был красивым праздником. А сейчас какая поддержка... МИР, ТРУД, МАЙ !

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