Александр Котов: Первомай - это еще и праздник обновления природы и расцвета жизни

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда, сообщили пресс-службе Псковской областного собрания депутатов.

«Движение вперёд как в личностном росте, так и в развитии государства всегда связано с упорной работой. Благодаря созидательному труду мы достигаем профессиональных успехов и идём к поставленным целям, добиваемся высоких результатов, побед, повышаем уровень благосостояния и качества жизни, сохраняем то, что имеем, и создаём новое.

Поддержке трудящихся и представителей различных профессий в Псковской области уделяется значительное внимание – региональным законом установлены звания ветерана труда и заслуженного работника в сфере здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, социальной защиты, культуры, искусства, спорта, СМИ.

Конечно, Первомай – это ещё и праздник обновления природы и расцвета жизни. Пусть наступившая весна принесёт в каждый дом радость, придаст сил и оптимизма! Здоровья всем и благополучия!»