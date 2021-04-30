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Общество / Здоровье

Более семи тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область в ближайшее время

30 апреля 2021 года, 22:26

Более семи тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область в ближайшее время, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В течение пяти дней в регион доставят 2400 доз, а через 1-2 недели – еще 4800 доз.

Более семи тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область в ближайшее время

Первую прививку от коронавируса, по его словам, сделали уже более 45 тысяч жителей Псковской области, из них почти 30 тысяч – полностью завершили вакцинацию.

«Впереди майские праздники – время, когда необходимо сделать всё возможное для защиты своего здоровья и безопасности близких. Вакцина остаётся лучшим инструментом для борьбы с заболеванием, и я призываю всех сделать её», - отметил глава региона.

Пункты вакцинации в Псковской области будут работать ежедневно без выходных. 

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Комментарии

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Бабулечка
23:09 30.04.2021

Правительство не спешит вакцинироваться, понаблюдают за экспериментом.

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