В течение пяти дней в регион доставят 2400 доз, а через 1-2 недели – еще 4800 доз.

Более семи тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область в ближайшее время, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первую прививку от коронавируса, по его словам, сделали уже более 45 тысяч жителей Псковской области, из них почти 30 тысяч – полностью завершили вакцинацию.

«Впереди майские праздники – время, когда необходимо сделать всё возможное для защиты своего здоровья и безопасности близких. Вакцина остаётся лучшим инструментом для борьбы с заболеванием, и я призываю всех сделать её», - отметил глава региона.

Пункты вакцинации в Псковской области будут работать ежедневно без выходных.