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Общество

Назначение Акавова, майские выходные и партийные новости обсудили в «Псковском телеграме»

30 апреля 2021 года, 20:42

На сайте Псковского агентства информации вышел одиннадцатый выпуск программы «Псковский телеграм».

Соведущие Максим Андреев, Антон Сергеев и Александр Машкарин обсудили назначение Артура Акавова на пост руководителя Ледового дворца, партийные новости от КПРФ и «Яблока», а также хайп по поводу объединения регионов.

Зашла речь и о майских праздниках: не много ли выходных и что будут делать псковичи. 

«Псковский телеграм» выходит в эфир уже третий месяц. В центре внимания ведущих - самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных Telegram-каналах.

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