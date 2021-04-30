Назначение Акавова, майские выходные и партийные новости обсудили в «Псковском телеграме»

Соведущие Максим Андреев, Антон Сергеев и Александр Машкарин обсудили назначение Артура Акавова на пост руководителя Ледового дворца, партийные новости от КПРФ и «Яблока», а также хайп по поводу объединения регионов.

Зашла речь и о майских праздниках: не много ли выходных и что будут делать псковичи.

«Псковский телеграм» выходит в эфир уже третий месяц. В центре внимания ведущих - самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных Telegram-каналах.