Назначение Акавова, майские выходные и партийные новости обсудили в «Псковском телеграме»

На сайте Псковского агентства информации вышел одиннадцатый выпуск программы «Псковский телеграм».
На сайте Псковского агентства информации вышел одиннадцатый выпуск программы «Псковский телеграм».
Соведущие Максим Андреев, Антон Сергеев и Александр Машкарин обсудили назначение Артура Акавова на пост руководителя Ледового дворца, партийные новости от КПРФ и «Яблока», а также хайп по поводу объединения регионов.
Зашла речь и о майских праздниках: не много ли выходных и что будут делать псковичи.
«Псковский телеграм» выходит в эфир уже третий месяц. В центре внимания ведущих - самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных Telegram-каналах.