Вопрос присутствия родителей на выпускных в Пскове пока обсуждается, сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам, актуально будет говорить об этом за две недели до тожественных дат. «Все будет зависеть от решения штаба, от обстановки, которая будет складываться. В этом году мы уже отказались от вручения медалей нашим выпускникам в зале ГКЦ», - отметила Анна Кузыченко.

«Выпускные пройдут в таком же формате, как последние звонки. Конечно, будет торжественная обстановка, но опять же по классам, скорее всего. Мы надеемся, что погодные условия позволят провести эти мероприятия на улице. Но опять же вручение аттестатов, поздравления — и на этом все. Массовых праздничных мероприятий на территории школы быть не может», - сказала она.

Анна Кузыченко также обратила внимание на то, что школы не могут и не имеют права являться инициаторами выпускных вечеров. «Массовые мероприятия с участием детей запрещены», - сказала руководитель управления образования.

Если же родители решат устроить праздник детям в кафе или загородном отеле, то «это исключительно решение родителей и той стороны, которая будет принимать». «Предприниматель, который будет принимать на своей территории класс или несколько классов, должен понимать, какую ответственность он должен понести. Задача родителей — подумать о безопасности своих детей», - подчеркнула Анна Кузыченко.