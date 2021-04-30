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Общество

Последние звонки в псковских школах пройдут в рамках классов

30 апреля 2021 года, 18:28

Последние звонки в псковских школах будут, но в другом формате, сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Город Псков традиционно устраивал шествия выпускников, это было красиво. Они проходили от Кремля до Зеленого театра. Это было масштабно. Однако никаких массовых мероприятий не будет — это точно. Мы с вами уже это понимаем», - отметила Анна Кузыченко.

24-25 мая пройдут последние звонки в рамках конкретного класса в каждой школе. «Я обращаю внимание, что если погода и комплектация классов позволит провести на улице последний звонок, то тогда последний звонок пройдет для такой параллели. Школы-тысячники, которые выпускают по три одиннадцатых класса, будут проводить последние звонки по классам, а не по параллелям», - рассказала она.

Также никаких массовых праздничных мероприятий на территории школы не будет. После этого выпускники вправе провести свое мероприятие в рамках класса где-либо за территорией школы.

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