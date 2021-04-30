Школы центра Пскова и Завеличья закончили комплектацию первых классов за неделю

Школы центрального района Пскова и Завеличья закончили комплектацию первых классов за неделю после начала подачи заявлений. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Она отметила, что в этом году в первые классы школ Пскова пойдут 3 тыс. 100 детей. «Мы давно забыли о классах по 25 человек, теперь норма - 34-36 детей», - заявила Анна Кузыченко.

По её словам, некоторые школы вынуждены выносить из кабинетов шкафы, чтобы докупить парты и разместить детей, а в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в учебный кабинет переоборудовали учительскую и планируют тоже самое сделать с библиотекой.

Кроме того, Анна Кузыченко рассказала, что некоторые родители идут на хитрость, чтобы отправить ребёнка в новую школу. Исходя из территориального принципа, те, кто живёт на улицах Балтийской, Венской, Пражской, Завеличенской имеют прописку в Псковском районе и должны идти не в новую школу, а в Неёловскую, Родинскую или Моглинскую. «Есть те, кто идет на хитрость и делает трехмесячную временную регистрацию на улицах, закрепленных за новой школой. Таких у нас 34. Это целый класс. А теперь появляются те, кто действительно имеют право пойти в эту школу», - пояснила начальник управления образования. В результате, подчеркнула она, дети, которые территориально приписаны к новую школе, вынуждены идти туда, где есть место.