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Общество

Ираида Сивачева: Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться

30 апреля 2021 года, 17:57

«Чтобы сохранить хорошее здоровье, всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться», - сказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва в беседе с корреспондентом «Псковской правды».

Ираида Сивачева: Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться

Фото Псковского агентства информации

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что Ираида Сивачёва покидает свой пост и уходит на пенсию. В связи с этим она дала псковичам свое напутствие.

«Ковид у нас не заканчивается и в настоящее время пожелание только одно – сохранение хорошего здоровье. Здоровье – это основное богатство человека. Нужно максимально жизнь строить таким образом, чтобы это здоровье сохранялось, тогда все в жизни будет получаться – все, что задумали люди», - отметила Ираида Сивачёва.

Особое внимание врач акцентировала на вакцинации и защите себя от коронавируса. «Эпидемия пока еще не кончается, поэтому это основной вопрос, на который нужно обратить внимание. Особенно людям, которые проживают в районах области. Это крайне важно!» - подчеркнула она.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Ираиде Сивачёвой медаль «За заслуги перед Псковской областью».

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