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Происшествия / ЧП

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове

30 апреля 2021 года, 17:26

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара на улице Красноармейской в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже около 21:00 27 апреля. На вызов приехал наряд отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и инспектора ДПС ГИБДД лейтенанта полиции Романа Горбатова.

Прибывшие на место происшествия полицейские обеспечили проезд для машин пожарной охраны, а после отправились эвакуировать жителей многоквартирного дома. 

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В подъезде, где произошло возгорание, полицейские увидели мужчину, лежавшего на лестничной клетке с ожогами на теле. Вместе с сотрудниками МЧС они вынесли пострадавшего на улицу и до прибытия медиков оказывали ему первую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу.

Также инспекторы ДПС помогли почувствовавшей себя плохо женщине и ее коту, оказавшимся в зоне задымления.

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Благодаря слаженной работе полицейских и пожарных удалось избежать тяжких последствий пожара. Группа жильцов, находящаяся в зоне риска была своевременно эвакуирована. 

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

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