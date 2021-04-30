Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове

Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара на улице Красноармейской в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара на улице Красноармейской в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже около 21:00 27 апреля. На вызов приехал наряд отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Александра Никонова и инспектора ДПС ГИБДД лейтенанта полиции Романа Горбатова.
Прибывшие на место происшествия полицейские обеспечили проезд для машин пожарной охраны, а после отправились эвакуировать жителей многоквартирного дома.
В подъезде, где произошло возгорание, полицейские увидели мужчину, лежавшего на лестничной клетке с ожогами на теле. Вместе с сотрудниками МЧС они вынесли пострадавшего на улицу и до прибытия медиков оказывали ему первую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу.
Также инспекторы ДПС помогли почувствовавшей себя плохо женщине и ее коту, оказавшимся в зоне задымления.
Благодаря слаженной работе полицейских и пожарных удалось избежать тяжких последствий пожара. Группа жильцов, находящаяся в зоне риска была своевременно эвакуирована.
В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания и обстоятельства произошедшего.