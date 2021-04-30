Мемориальный знак установят в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»

Мемориальный знак установят на высоте 173.1 в Себежском районе в рамках «Вахты памяти». Речь об этом шла на заседании оргкомитета «Победа», которое 30 апреля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Средства на установку памятного мемориального знака выделила частная компания из Карелии, отметил Михаил Ведерников и добавил, что работы будут завершены 5 мая.

Карельская компания поддержала «Вахту памяти – 2021», организованную поисковым объединением «След «Пантеры». Около 400 поисковиков из разных регионов страны ищут и поднимают останки погибших во время Великой Отечественной войны бойцов в Себежском районе.

«Такая инициатива заслуживает искренней благодарности и уважения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также глава региона сообщил, что началась подготовка к созданию 6-серийного фильма «Знамя Победы». Проект, посвященный освобождению Идрицы и истории легендарного Знамени, поддержала администрации Псковской области.

«Герои Идрицкой земли, известные и неизвестные, заслуживают вечной памяти и почитания. И я рад, что сейчас для этого в области делается все необходимое», — отметил губернатор и поздравил участников заседания с Днем зарождения Знамени Победы, который отмечается 30 апреля.