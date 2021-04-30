Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Мемориальный знак установят в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»

30 апреля 2021 года, 15:47

Мемориальный знак установят на высоте 173.1 в Себежском районе в рамках «Вахты памяти». Речь об этом шла на заседании оргкомитета «Победа», которое 30 апреля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников,  сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. 

Средства на установку памятного мемориального знака выделила частная компания из Карелии, отметил Михаил Ведерников и добавил, что работы будут завершены 5 мая.

Карельская компания поддержала «Вахту памяти – 2021», организованную поисковым объединением «След «Пантеры». Около 400 поисковиков из разных регионов страны ищут и поднимают останки погибших во время Великой Отечественной войны бойцов в Себежском районе.

«Такая инициатива заслуживает искренней благодарности и уважения», — подчеркнул Михаил Ведерников. 

Также глава региона сообщил, что началась подготовка к созданию 6-серийного фильма «Знамя Победы». Проект, посвященный освобождению Идрицы и истории легендарного Знамени, поддержала администрации Псковской области. 

«Герои Идрицкой земли, известные и неизвестные, заслуживают вечной памяти и почитания. И я рад, что сейчас для этого в области делается все необходимое», — отметил губернатор и поздравил участников заседания с Днем зарождения Знамени Победы, который отмечается 30 апреля. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Назначение Акавова, майские выходные и партийные новости обсудили в «Псковском телеграме»
Вопрос присутствия родителей на выпускных в Пскове пока обсуждается
Последние звонки в псковских школах пройдут в рамках классов
Школы центра Пскова и Завеличья закончили комплектацию первых классов за неделю
Ираида Сивачева: Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться
Из-за «индекса несъедаемости» в школах Пскова решили отказаться от капусты с сосиской
Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове
Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов
Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Комментарии

Авторизация
No comments
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли