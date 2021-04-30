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Общество

Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

30 апреля 2021 года, 15:22

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Медаль, как высокую оценку труда перед регионом и жителями, Ираиде Сивачёвой вручил губернатор Михаил Ведерников. «Спасибо за ваш труд, за вашу работу! Вы действительно много сделали. А последние два года, наверное, за 20 можно будет в зачет поставить», - сказал он.

Ираида Сивачёва уходит на заслуженный отдых. 

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