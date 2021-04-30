Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Медаль, как высокую оценку труда перед регионом и жителями, Ираиде Сивачёвой вручил губернатор Михаил Ведерников. «Спасибо за ваш труд, за вашу работу! Вы действительно много сделали. А последние два года, наверное, за 20 можно будет в зачет поставить», - сказал он.

Ираида Сивачёва уходит на заслуженный отдых.