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Транспорт / Инфраструктура

24 тыс. пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта в этом году

30 апреля 2021 года, 14:26

 24 тыс. пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта в этом году. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

По ее словам, три года назад через псковский аэропорт прошло 36 000 пассажиров.

«Мы очень надеялись, что сможем выйти на 100 тыс. человек по итогам прошлого года, но пандемия нам помешала, пассажиропоток составил 45 тыс. человек», - отметила Нинель Салагаева.

 «Учитывая, что самолет Псков-Москва летает ежедневно, что начал летать самолет Псков-Симферополь, мы надеемся выйти на планируемые цифры. По нашим расчетам, когда предприятие будет обслуживать 120-130 тысяч пассажиров в год, оно перейдет на самоокупаемость», - сказала вице-губернатор. 

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