Рейс Псков - Москва загружен практически на 100%. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

«Мы переживали, что после того, как сделаем этот рейс ежедневным, снизиться количество пассажиров, но все оказалось совсем наоборот — число пассажиров только растет», - отметила Нинель Салагаева.

По ее словам, второе место по популярности занимает маршрут Псков - Сочи. Рейс круглогодичный и загружен на 80%. «А с марта мы видим, что загруженность рейса составляет более 90%», - сказала вице-губернатор.