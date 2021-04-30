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Транспорт / Инфраструктура

Рейс Псков - Москва загружен практически на 100%

30 апреля 2021 года, 14:09

Рейс Псков - Москва загружен практически на 100%. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля.

«Мы переживали, что после того, как сделаем этот рейс ежедневным, снизиться количество пассажиров, но все оказалось совсем наоборот — число пассажиров только растет», - отметила Нинель Салагаева.

По ее словам, второе место по популярности занимает маршрут Псков - Сочи. Рейс круглогодичный и загружен на 80%. «А с марта мы видим, что загруженность рейса составляет более 90%», - сказала вице-губернатор.

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