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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Окна Победы»

30 апреля 2021 года, 13:33

Псковичей приглашают поучаствовать во Всероссийской акции, которая проходит с 1 по 9 мая в формате флешмоба «Окна Победы». Об этом пресс-служба муниципалитета сообщает в своем Instagram-аккаунте.

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Окна Победы»

Фото из Instagram-аккаунта pskovgorod

Желающие поучаствовать в акции должны оформить окна домов или офисов рисунками, картинками, фотографиями или надписями на тему Дня Победы. 

«При выполнении работ необходимо учитывать огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.

Фото с пометкой «ОкнаПобеды» необходимо выложить в социальных сетях Instagram или «Вконтакте» с хэштегами #окнапобеды #окнапобеды60 #Регион60. В посте нужно написать слова благодарности героям и тематический текст. 

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