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Общество

Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения

30 апреля 2021 года, 13:10

Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Работы по созданию и техническому оснащению Центра велись почти год - с марта 2020 года по апрель. В настоящее время учреждение переехало в специально оборудованные помещения на улице Леона Поземского. Здесь есть кабинет по защите информации, учебный класс, серверная, комната психологической разгрузки, ситуационный центр, комнаты для отдыха персонала и приема пищи, душевая.

Новые помещения и технические возможности Центра оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он детально познакомился с работой Центра, осмотрел рабочие места и серверную, где будет храниться информация.

Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Начальник Центра обработки вызовов Системы-112 Вячеслав Пан рассказал, что за сутки Центр принимает от одной до трех тысяч звонков со всей Псковской области. Большая часть вызовов перенаправляется на скорую помощь, на втором месте – полиция, на третьем – пожарные.

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