Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения

Работы по созданию и техническому оснащению Центра велись почти год - с марта 2020 года по апрель. В настоящее время учреждение переехало в специально оборудованные помещения на улице Леона Поземского. Здесь есть кабинет по защите информации, учебный класс, серверная, комната психологической разгрузки, ситуационный центр, комнаты для отдыха персонала и приема пищи, душевая.

Новые помещения и технические возможности Центра оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он детально познакомился с работой Центра, осмотрел рабочие места и серверную, где будет храниться информация.