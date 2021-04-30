Рассматривается вопрос о смене авиаперевозчика на маршруте «Псков-Калининград». Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Развитие Псковской области напрямую зависит от развития аэропортовой деятельности и от того, куда жители смогут полететь или откуда смогут к нам прилететь в гости», - отметил Борис Елкин.

По его словам, ключевым направлением в данный момент является Москва. Несмотря на то, что на этом маршруте уже работает перевозчик, переговоры идут также и с компанией S7, у которой есть предложения по развитию маршрута.

Ещё одним важным направлением для региона Борис Елкин назвал южное. «Есть еще Калининград. По этому направлению есть определенные моменты, возможно, будет смена авиакомпании по нему», - сказал он.