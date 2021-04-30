Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Рассматривается вопрос о смене авиаперевозчика на маршруте «Псков-Калининград»

30 апреля 2021 года, 12:29

Рассматривается вопрос о смене авиаперевозчика на маршруте «Псков-Калининград». Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Развитие Псковской области напрямую зависит от развития аэропортовой деятельности и от того, куда жители смогут полететь или откуда смогут к нам прилететь в гости», - отметил Борис Елкин.

По его словам, ключевым направлением в данный момент является Москва. Несмотря на то, что на этом маршруте уже работает перевозчик, переговоры идут также и с компанией S7, у которой есть предложения по развитию маршрута.

Ещё одним важным направлением для региона Борис Елкин назвал южное. «Есть еще Калининград. По этому направлению есть определенные моменты, возможно, будет смена авиакомпании по нему», - сказал он. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Окна Победы»
Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения
72 новых случая коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки
Представитель компании S7 о псковском аэропорте: Нет ничего страшного, если есть развитие
Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить
Пскович сломал жене руку стулом
В майские праздники изменится расписание автобусов в Пскове
Кабельный холдинг «Современные кабельные технологии» принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» в Москве
Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 1 и 2 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?