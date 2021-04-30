72 новых случая коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки

В Пскове (всего 13 тыс. 86) выявили 18 ковидбольных, в Дедовичском районе (всего 770) – 12. Семь человек заболели коронавирусом в Себежском районе (всего 574), шесть – в Гдовском (всего 535), пять – в Великих Луках (всего 6 тыс. 174). В Псковском (всего 3 тыс. 12) и Островском (всего 1 тыс. 844) районах диагностировали по четыре случая COVID-19, в Новосокольническом районе (всего 968) – три, а в Невельском (всего 1 тыс. 417), Печорском (всего 701), Новоржевском (всего 356) и Локнянском (всего 246) – по два. По одному инфицированному зафиксировали в Палкинском (всего 394), Пушкиногорском (всего 336), Пустошкинском (всего 329), Красногородском (всего 210) и Усвятском (всего 194) районах.

29 апреля от COVID-19 выздоровели 209 пациентов. С начала пандемии от этого заболевания излечились 27 тыс. 60 человек.

Умерли от коронавируса 338 жителей Псковской области, в том числе за последние сутки добавились два летальных исхода.