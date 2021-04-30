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Транспорт / Инфраструктура

Представитель компании S7 о псковском аэропорте: Нет ничего страшного, если есть развитие

30 апреля 2021 года, 12:13

Состояние псковского аэропорта не пугает представителей компании S7, которая с 30 апреля начинает выполнять рейсы Псков - Симферополь - Псков. Об этом сообщил генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, отвечая на вопрос устраивает ли компанию взлетно-посадочная полоса и сам аэропорт.

«Нет ничего постоянного под луной и нет ничего страшного, если люди стараются развиваться, - отметил он. - Нам всегда приятно, когда мы приходим в аэропорт, а там что-то делается, что-то внедряется. Да, начиная сотрудничество с тем или иным регионом, мы стараемся внедрять новые технологии, новое оборудование. Если аэропорт не может что-то приобрести, то мы оказываем содействием. Для нас страшно безделье».

Перевозить пассажиров между Псковом и Симферополем будут самолеты на 144 мест. Летать они будут дважды в неделю по вторникам и пятницам. Первый рейс состоится 30 апреля. 

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