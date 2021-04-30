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Транспорт

Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить

30 апреля 2021 года, 11:53

Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить сэндвичами и горячим чаем. Об этом сообщил генеральный представитель в Центральном регионе авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 30 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить

Фото Псковского агентства информации

Перелеты из Пскова в Крым будет осуществлять Airbus A319. Воздушное судно имеет 144 места, все кресла эконом-класса. Однако, для пассажиров предусмотрено писание: сэндвичи с горячим чаем или любое другое питание, которое необходимо заказать не менее чем за 12 часов до полёта.

Александр Ларин отметил, что с медицинской точки зрения самолет является безопасным: все моется, есть  средства индивидуальной защиты, воздух на борту обновляется каждые 3 минуты.  

«На данный момент из всех тех авиакомпаний, которые к нам приземляются — это самый большой самолет», - отметил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Он рассчитывает, что южное направление будет популярным у псковичей, а налаженное авиасообщение позволит большому количеству жителей региона отдохнуть на Черном море

Александр Ларин добавил, что частная авиакомпания S7 вошла в Псковскую область впервые. «Более 13 млн пассажиров мы перевезли в прошлом году, выполнили все обязательства. На сегодняшний день доля рынка компании среди всех российских компаний составляет 18%», - отметил он и подчеркнул, что все самолёты у компании не старше 10 лет, а парк постоянно обновляется.

Также генеральный представитель заверил, что авиакомпания S7 - одна из самых регулярных компаний. По его словам, если возникает задержка вылетов, то центр управления полетами рассматривает возможность замены самолет. Чаще всего резервными бортами назначают те, что находятся ближе всего к аэропорту вылета.

30 апреля состоится первый авиарейс по маршруту Псков - Симферополь. В Крым летят 135 человек, в том числе три ребенка. Из Симферополя в Псков было продано 45 билетов. 

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