Пскович сломал жене руку стулом

Пскович сломал своей жене руку, кинув в нее стул, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оступился и получил перелом ноги. Супруга начала его ругать. Пострадавший не сдержался и кинул в нее стул.

В результате у женщины выявили перелом кисти руки, которой она пыталась защитить голову от летящего в нее стула. Стул разлетелся на части.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.