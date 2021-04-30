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Происшествия / Преступление

Пскович сломал жене руку стулом

30 апреля 2021 года, 11:34

Пскович сломал своей жене руку, кинув в нее стул, сообщили «Псковской правде» в  прокуратуре Пскова.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оступился и получил перелом ноги. Супруга начала его ругать. Пострадавший не сдержался и кинул в нее стул.

В результате у женщины выявили перелом кисти руки, которой она пыталась защитить голову от летящего в нее стула. Стул разлетелся на части.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. 

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