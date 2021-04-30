В майские праздники изменится расписание автобусов в Пскове

В майские праздники изменится расписание движения общественного транспорта в Пскове, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая движение автобусов будет осуществляться по расписанию воскресного дня. С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня.

Кроме того, с 1 мая вводится летний график движения автобусов на садоводческие товарищества. 1 и 8 мая рейсы будут осуществляться по расписанию субботнего дня, 3 и 10 мая - по расписанию воскресного дня, 2 и 9 мая - рейсов на садоводческие товарищества не будет. С 4 по 7 мая будет действовать летнее расписание на рабочие дни.

Также на майских праздниках изменится график работы пригородных и междугородних автобусов. Посмотреть расписание можно здесь.