Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

В майские праздники изменится расписание автобусов в Пскове

30 апреля 2021 года, 10:51

В майские праздники изменится расписание движения общественного транспорта в Пскове, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая движение автобусов будет осуществляться по расписанию воскресного дня. С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по расписанию рабочего дня.

Кроме того, с 1 мая вводится летний график движения автобусов на садоводческие товарищества. 1 и 8 мая рейсы будут осуществляться по расписанию субботнего дня, 3 и 10 мая - по расписанию воскресного дня, 2 и 9 мая - рейсов на садоводческие товарищества не будет. С 4 по 7 мая будет действовать летнее расписание на рабочие дни.

Также на майских праздниках изменится график работы пригородных и междугородних автобусов. Посмотреть расписание можно здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Окна Победы»
Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения
72 новых случая коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки
Рассматривается вопрос о смене авиаперевозчика на маршруте «Псков-Калининград»
Представитель компании S7 о псковском аэропорте: Нет ничего страшного, если есть развитие
Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить
Пскович сломал жене руку стулом
Кабельный холдинг «Современные кабельные технологии» принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» в Москве
Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 1 и 2 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?