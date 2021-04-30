Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 1 и 2 мая

1, 2 и 11 мая будут организованы дополнительные автобусы по маршруту «Площадь Ленина-Орлецы» в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение дополнительных рейсов будет осуществляться с 9:00 до 15:00 с интервалом в 30 минут. Льготы и месячные проездные недействительны. Стоимость проезда определяется согласно действующим тарифам.

Время отправления от площади Ленина: 9:18, 9:56, 10:16, 10:51, 11:12, 11:44, 12:08, 12:40, 13:02, 13:36, 13:55 и 14:32.

От конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» автобусы отправляются в 9:49, 10:24, 10:45, 11:17, 11:41, 12:13, 12:35, 13:09, 13:28, 14:05, 14:21 и 15:00.