Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Дополнительные автобусы в Орлецы пустят в Пскове 1 и 2 мая

30 апреля 2021 года, 10:39

1, 2 и 11 мая будут организованы дополнительные автобусы по маршруту «Площадь Ленина-Орлецы» в Пскове, сообщили «Псковской правде» в  пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение дополнительных рейсов будет осуществляться с 9:00 до 15:00 с интервалом в 30 минут. Льготы и месячные проездные недействительны. Стоимость проезда определяется согласно действующим тарифам. 

Время отправления от площади Ленина: 9:18, 9:56, 10:16, 10:51, 11:12, 11:44, 12:08, 12:40, 13:02, 13:36, 13:55 и 14:32.

От конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» автобусы отправляются в 9:49, 10:24, 10:45, 11:17, 11:41, 12:13, 12:35, 13:09, 13:28, 14:05, 14:21 и 15:00.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Окна Победы»
Центр обработки вызовов 112 в Пскове переехал в новые помещения
72 новых случая коронавируса добавилось в статистику Псковской области за сутки
Рассматривается вопрос о смене авиаперевозчика на маршруте «Псков-Калининград»
Представитель компании S7 о псковском аэропорте: Нет ничего страшного, если есть развитие
Пассажиров авиарейса «Псков – Симферополь» будут кормить
Пскович сломал жене руку стулом
В майские праздники изменится расписание автобусов в Пскове
Кабельный холдинг «Современные кабельные технологии» принял участие в международной выставке «Нефтегаз-2021» в Москве

Комментарии

Авторизация
No comments
Полярный экспресс

Транспорт / Автопарк
14 января 15:54

Полярный экспресс

5 советов автолюбителям, как пережить морозы
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?