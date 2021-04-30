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Транспорт

135 человек улетят в Крым на первом самолете по маршруту Псков - Симферополь

30 апреля 2021 года, 10:15

135 человек, в том числе три ребенка, улетят в Крым на первом самолете по маршруту Псков - Симферополь 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Количество пассажиров ещё может увеличиться, потому что вылет запланирован только на 15:35. Всего воздушное судно рассчитано на 144 места.

В профильном комитете также уточнили, что на первый рейс из Симферополя, который тоже состоится 30 апреля, было продано 45 билетов.

Осуществлять перевозки в Крым будут самолёты одной из крупнейших авиакомпаний в России - S7 Airlines. Рейсы запланированы по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова в 15:35, а прибытие в Симферополь в 18:55. Обратно в Псков вылет в 11:30 и прибытие в 14:45.

Авиарейс Псков-Симферополь был запущен в прошлом году. Тогда пассажирские перевозки осуществляла компания «РусЛайн» на самолётах вместимостью 50 пассажиров.

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