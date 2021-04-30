Опубликован график работы псковских медорганизаций в майские выходные

Опубликован график работы медицинских организаций Псковской области в майские выходные - с 1 по 10 мая.

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, будут работать ежедневно. Однако, 1 мая работа будет организована с 8:00 до 15:00 по графику праздничного дежурства, 2 мая – по графику воскресного дежурства с 8:00 до 15:00, а 3 мая – по графику субботы с 8:00 до 15:00.

С 4 по 7 мая псковские медучреждения, в том числе консультативные поликлиники многопрофильных стационаров, будут принимать пациентов по предварительной записи, а также по вызовам в часы работы медицинских организаций.

8 мая больницы принимают по графику субботы с 8:00 до 15:00, а 9 и 10 мая - по графику праздничного дежурства с 8:00 до 15:00.

Пункты вакцинации от COVID-19 будут открыты с 1 по 10 мая в часы работы медицинской организации.

Детские медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая работают с 9:00 до 14:00. Они будут оказывать неотложную медпомощь, а также проводить прием вызовов.

С 4 по 7 мая детские поликлиники будут работать с 8:00 до 15:00 по предварительной записи, прием вызовов будет проходить в часы работы медицинских организаций.

Медицинские организации, которые имеют в структуре консультативные поликлиники для взрослого и детского населения, будут работать с 4 по 7 мая по своему обычному графику.

Стоматологии с 4 по 7 мая будут работать по имеющейся предварительной записи, а в остальные дни оказание неотложной медицинской помощи будет осуществляться по графику дежурства с 8:00 до 15:00. Женские консультации будут вести приём по аналогичному графику.