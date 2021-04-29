8,6 тыс деревьев высажено в Печорском районе

Порядка 8,6 тыс молодых сосен высажено в Печорском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, зеленые насаждения появились в рамках акции «Сохраним лес».

В ежегодном мероприятии, которое реализуется под эгидой национального проекта «Экология», приняли участие сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также работники Противопожарного лесного центра. Было засажено около 3 га территорий Печорского лесничества.

Отметим, лесовосстановительная кампания реализуется в стране с 2019 года. В ходе мероприятий в рамках акции «Сохраним лес» в прошлом году в регионе засеяно свыше 4 тыс га, из них искусственным способом — более 3,3 тыс га. Посажено в общей сложности не менее 10 млн сеянцев сосны и ели.