Каштаны, березы, сирень и туи посадили в сквере около Октябрьского виадука в Пскове

Также предприятие приобрело инвентарь для уборки (лопаты, перчатки и мешки для мусора), который был передан в управление городского хозяйства администрации Пскова для обеспечения волонтеров во время субботников.

29 апреля к посадке деревьев в сквере присоединились и жители соседних домов. Первую партию деревьев сотрудники предприятия высадили здесь еще на прошлой неделе во время всероссийского субботника. Местные жители заметили, что после этого парк ожил, здесь стало приятно гулять с детьми, отдыхать пожилым людям.