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Общество

В мае псковичей ждут дожди

29 апреля 2021 года, 18:07

Пасха в Псковской области будет тёплой, но после праздника характер погоды изменится, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По словам Талы Нещадимовой, погода будет неустойчивая, особенно в первой половине мая. «В солнечные дни воздух будет прогреваться до +10...+12, а при дождях — а их будет немало — в пределах +8...+10. Ветер самых различных направлений в зависимости от того, какой процесс идет от Юго-Востока до Северо-Запада», - рассказала метеоролог. Сильный ветер пока не прогнозируется, ночные температуры будут около 0 градусов.

Причем, погода в первой половине мая по итогу будет ниже климатической нормы, но она не будет уж совсем некомфортной. «Ощущение тепла всё-таки будет присутствовать», - пообещала Тала Нещадимова.

9 мая в Псковской области тоже прогнозируется дождь. «Пока всё не очень радостно — это дождь. Но не очень холодно — где-то градусов +8...+10», - уточнила она и рекомендовала всем участникам праздничных мероприятий теплее одеваться и не забывать зонтики.

«Надеемся, что по старой доброй традиции к 19 мая потеплеет и лето начнётся», - добавила Тала Нещадимова,

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