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Общество

Ограничения по коронавирусу будут продлены в Псковской области до 31 мая

29 апреля 2021 года, 17:36

Ограничения по коронавирусу будут продлены в Псковской области до 31 мая. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Соответствующие изменения будут внесены в противокоронавирусный указ губернатора.  

Кроме того, в ходе оперштаба обсуждались вакцинация, организация летнего детского отдыха в лагерях, работа псковских организаций и медучреждений на майских выходных, возможность проведение выпускных в детских садах и школах, парадов и пасхальных богослужений.  

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