Дежурные группы будут организованы в псковских школах и детсадах на майские праздники

Дежурные группы будут организованы в школах и детских садах Псковской области на майские праздники, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что дежурные группы необходимы тем, кто продолжает работать в обычном режиме.

«Знаю, есть отдельные жалобы, что некоторые детские сады отказываются это делать», — сказал он. Михаил Ведерников обратил внимание, что такое требование зафиксировано в распоряжении губернатора. Руководители дошкольных учреждений, которым этот аргумент покажется недостаточным, будут освобождены от занимаемых должностей, заявил глава региона.