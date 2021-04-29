Пункты вакцинации в Псковской области будут работать без выходных

Пункты вакцинации в Псковской области в период майских праздников будут работать без выходных, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Вакцина – это по-прежнему главный инструмент борьбы с пандемией. Призываю всех воспользоваться возможностью сделать прививку в праздничные дни», - отметил глава региона.

Кроме того, утверждён регламент работы системы здравоохранения в праздничные дни. Так, все поликлиники, включая консультативные, стоматологии и женские консультации, будут работать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая по графику дежурств.

С 4 по 7 мая медработники стоматологий, женских консультаций, участковые врачи и специалисты узкого профиля будут принимать пациентов по предварительной записи.

Отделения помощи на дому работают с 1 по 10 мая.