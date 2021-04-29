Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников

Возможность проведения выпускных в школах и детских садах Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

«Мы уже работаем над форматом их проведения с участием родителей, но без посторонних фотографов, операторов и аниматоров. Вместе с тем окончательное решение будет зависеть от того, как мы пройдём через майские праздники и здесь очевидно, что чудес не будет», - отметил глава региона и призвал родителей и выпускников ответственно отнестись к требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.

Праздник состоится почти в привычном формате, если не будет всплеска заболеваемости, заключил Михаил Ведерников.