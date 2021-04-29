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Экономика / ЖКХ

За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей

29 апреля 2021 года, 16:36

За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей. Как пишет газета «АиФ.Псков», в Пскове управляющая компания начисляла жильцам плату за свет не по показаниям общедомового счетчика, а по нормативу.

Жители попытались решить вопрос мирным путем, но управляющая компания идти им навстречу отказалась. Тогда инициативные граждане стали обращаться во всевозможные ведомства с просьбой в ситуации разобраться, но те не спешили им помогать.

Три года собственники ходили по инстанциям, прежде чем областная прокуратура признала действия управляйки незаконными. Проведенная проверка показала, что «Жилсервис» нарушил требования жилищного законодательства в части начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды.

В период с июля 2017 по март 2020 годы управляющая компания собрала с жителей дома на оплату электричества на СОИ 1,5 миллиона рублей, хотя согласно данным счетчика дом потребил света на 553 тысячи рублей. Таким образом, люди, проживающие в доме № 13 по улице Рокоссовского переплатили управляйке 930 тысяч рублей. На обслуживании у ООО «Жилсервис» более 40 домов в Пскове.

Сейчас собственники разбираются со счетами за воду, используемую для общедомовых нужд. Подозревают, что и там все не так гладко, как хочет представить УК.

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