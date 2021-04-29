Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

О массовом участие зрителей в Параде Победы, который состоится в Пскове 9 мая, также не может идти речи, отметил глава региона. Он добавил, что масштабного празднования не может быть, в том числе и из-за командировки псковских военнослужащих, а также ремонта Октябрьского проспекта в Пскове.

В настоящее время обсуждается проведение праздничного концерта в Филармонии. Однако, все детали по Дню Победы будут известны 30 апреля, после заседания оргкомитета, заключил Михаил Ведерников.