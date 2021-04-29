Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Из 67 студентов, которые приехали на учебу из другой страны, заболевание выявили у 11. «Университет максимально оперативно нивелировал все возможные риски», - отметил глава региона.

Все контактные лица, по его словам, выявлены и находятся под наблюдением.

«Отмечу, что у университета не было оснований для отказа в приёме студентов», - подчеркнул Михаил Ведерников. Все молодые люди имели необходимые справки с ПЦР-тестами. Кроме того, во время перелета из Дели в Москву и поездки в заказном автобусе по пути в Псков признаков заболевания у студентов не было.