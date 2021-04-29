Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Праздничные богослужения уже обсуждались с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), отметил глава региона и добавил, что службы состоятся с соблюдением всех мер безопасности. В частности, в храмах предусмотрят социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Губернатор подчеркнул, что масштабного празднования Пасхи не будет.