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Общество

Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области

29 апреля 2021 года, 16:44

Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Праздничные богослужения уже обсуждались с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), отметил глава региона и добавил, что службы состоятся с соблюдением всех мер безопасности.  В частности, в храмах предусмотрят социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Губернатор подчеркнул, что масштабного празднования Пасхи не будет. 

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