Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований

29 апреля 2021 года, 16:35

Закрывать Псковскую область и вводить локдаун нет оснований и необходимости, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Он подчеркнул, что у региона достаточно опыта и наработанной практики, чтобы жить в относительно нормальных условиях, без локдауна и повсеместного карантина.

Однако, чтобы обезопасить себя, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, напомнил Михаил Ведерников.

Смягчения действующих ограничений, по его словам, невозможно в текущей эпидситуации. Более того, на протяжении всех майских праздников контроль за их соблюдением будет усилен.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе
В Новоржевском районе скончался фельдшер скорой помощи Антон Захаров

Комментарии

Авторизация
No comments
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться