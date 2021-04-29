Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований

Закрывать Псковскую область и вводить локдаун нет оснований и необходимости, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Он подчеркнул, что у региона достаточно опыта и наработанной практики, чтобы жить в относительно нормальных условиях, без локдауна и повсеместного карантина.

Однако, чтобы обезопасить себя, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, напомнил Михаил Ведерников.

Смягчения действующих ограничений, по его словам, невозможно в текущей эпидситуации. Более того, на протяжении всех майских праздников контроль за их соблюдением будет усилен.