Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать дополнительные мероприятия по реабилитации медицинских работников региона. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Работу в этом направлении глава региона поручил провести заместителю председателя регионального комитета по здравоохранению Надежде Рагозиной. Он отметил, что на сегодняшний день нагрузка на медиков в регионе остается крайне высокой.

«Нужно понимать, что любой неосторожный шаг в сторону смягчения ограничений может повлечь за собой крайне серьёзные последствия. И это будет не одна проблема, а целый каскад негативных последствий», - подчеркнул Михаил Ведерников.