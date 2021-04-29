Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Новоржевском районе скончался фельдшер скорой помощи Антон Захаров

29 апреля 2021 года, 16:11

28 апреля в Новоржевском районе скончался фельдшер скорой помощи Антон Захаров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Медработник умер от сердечной недостаточности в возрасте 31 год. «Есть основания полагать, что такие проблемы со здоровьем мог спровоцировать и усугубить ковид, которым фельдшер переболел осенью», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников добавил, что Антон Захаров продолжал работать, несмотря на плохое самочувствие. Его госпитализировали уже слишком поздно.

«Приношу искренние соболезнования его родным и близким», - сказал Михаил Ведерников и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой связаться с родственниками и оказать им необходимую помощь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

Комментарии

Авторизация
No comments
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться