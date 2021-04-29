28 апреля в Новоржевском районе скончался фельдшер скорой помощи Антон Захаров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

Медработник умер от сердечной недостаточности в возрасте 31 год. «Есть основания полагать, что такие проблемы со здоровьем мог спровоцировать и усугубить ковид, которым фельдшер переболел осенью», - отметил глава региона.

Также Михаил Ведерников добавил, что Антон Захаров продолжал работать, несмотря на плохое самочувствие. Его госпитализировали уже слишком поздно.

«Приношу искренние соболезнования его родным и близким», - сказал Михаил Ведерников и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой связаться с родственниками и оказать им необходимую помощь.