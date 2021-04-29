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Общество / Здоровье

14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19

29 апреля 2021 года, 16:33

14,2% взрослого населения Псковской области, подлежащего вакцинации, уже сделали первую прививку от COVID-19, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты 44,2 тысяч человек.

14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19

Отдельно глава региона отметил темпы вакцинации среди граждан старше 60 лет. Доля привитых в этой категории превышает среднероссийский уровень: в Псковской области уже привились 55%, в среднем по России - 47%.

«Это говорит о том, что мы своевременно перевели требование о самоизоляции для пожилого населения в рекомендации, чтобы открыть доступ для прививки», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Высокие результаты, по его словам, показывает практика вакцинации в торговых центрах. Так, прививочные пункты в «Акваполисе» и «Империале» уже доказали свою эффективность, поэтому в ближайшие дни появится еще две точки: в ТЦ «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках

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