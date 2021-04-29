14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19

14,2% взрослого населения Псковской области, подлежащего вакцинации, уже сделали первую прививку от COVID-19, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом 29 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».
По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты 44,2 тысяч человек.
Отдельно глава региона отметил темпы вакцинации среди граждан старше 60 лет. Доля привитых в этой категории превышает среднероссийский уровень: в Псковской области уже привились 55%, в среднем по России - 47%.
«Это говорит о том, что мы своевременно перевели требование о самоизоляции для пожилого населения в рекомендации, чтобы открыть доступ для прививки», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Высокие результаты, по его словам, показывает практика вакцинации в торговых центрах. Так, прививочные пункты в «Акваполисе» и «Империале» уже доказали свою эффективность, поэтому в ближайшие дни появится еще две точки: в ТЦ «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.