Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом назвал ряд факторов, способствующих распространению коронавируса в регионе, передает корреспондент «Псковской правды».

Так, достаточно высокая миграция населения характерна для Псковской области, но в майские праздники ее усиливают большое количество транзитных пассажиров, дачный и туристический сезоны. Численность населения в этот период увеличивается почти в два раза, подчеркнул глава региона и добавил, что это формирует дополнительные эпидемиологические риски.

Кроме того, на статистику заболеваемости влияют весенние погодные условия, которые способствуют распространению всех ОРВИ.

«Наконец, стоит помнить и о сложной ситуации в мире – буквально на прошлой неделе был зафиксирован очередной международный антирекорд, почти 900 тыс. новых случаев в сутки», - заметил губернатор.

Эпидобстановка в Псковской области, по его словам, остаётся сложной. Динамика заболеваемости в этом месяце не стабилизовалась: на прошлой неделе было зафиксировано снижение почти на 6%, а на позапрошлой – рост.

Тем не менее, ситуация контролируемая, заверил глава региона. Специалисты регулярно мониторят обстановку и прогнозируют возможные риски.

Михаил Ведерников заключил, что регион готовился к этому непростому периоду, а система здравоохранения справляется с текущей динамикой заболевания. В частности, доля свободного ковидного коечного фонда составляет 29,4%.