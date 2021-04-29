Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

29 апреля 2021 года, 16:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом назвал ряд факторов, способствующих распространению коронавируса в регионе, передает корреспондент «Псковской правды».

Так, достаточно высокая миграция населения характерна для Псковской области, но в майские праздники ее усиливают большое количество транзитных пассажиров, дачный и туристический сезоны. Численность населения в этот период увеличивается почти в два раза, подчеркнул глава региона и добавил, что это формирует дополнительные эпидемиологические риски.

Кроме того, на статистику заболеваемости влияют весенние погодные условия, которые способствуют распространению всех ОРВИ.

«Наконец, стоит помнить и о сложной ситуации в мире – буквально на прошлой неделе был зафиксирован очередной международный антирекорд, почти 900 тыс. новых случаев в сутки», - заметил губернатор.

Эпидобстановка в Псковской области, по его словам, остаётся сложной. Динамика заболеваемости в этом месяце не стабилизовалась: на прошлой неделе было зафиксировано снижение почти на 6%, а на позапрошлой – рост.

Тем не менее, ситуация контролируемая, заверил глава региона. Специалисты регулярно мониторят обстановку и прогнозируют возможные риски.

Михаил Ведерников заключил, что регион готовился к этому непростому периоду, а система здравоохранения справляется с текущей динамикой заболевания. В частности, доля свободного ковидного коечного фонда составляет 29,4%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
В Новоржевском районе скончался фельдшер скорой помощи Антон Захаров

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться