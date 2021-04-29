Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ни одной ранней беременности не зафиксировано в Псковской области за последние три года

29 апреля 2021 года, 13:44

Ни одной ранней беременности не зафиксировано в Псковской области за последние три года, заявила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 апреля.

Ни одной ранней беременности не зафиксировано в Псковской области за последние три года

Фото Псковского агентства информации

Эта заслуга профилактической работы Центра с подростками, отметила спикер и добавила. «Стараемся охватить работой все сферы региона, вопросы здоровья, актуальные для всех. Мы стараемся донести до населения: как они будут выглядеть и чувствовать себя в 40 лет, зависит только от них. Наша работа многогранна: физическое здоровье, психическое. Мы пытаемся донести, что такое забота о здоровье, как это нужно делать и для чего. Лет через 5-10 мы сможем увидеть результаты», - отметила Мария Отраднова.

По ее словам, центр занимается охраной здоровья с 1993 года и работает со многими учреждениями. Только в прошлом году удалось провести более двух тысяч мероприятий, отметила Мария Отраднова. Из-за пандемии большая часть тренингов, семинаров, обучающих семинаров, школ молодых родителей, мероприятий для старшего поколения прошли онлайн.

«Пандемия помогла нам налаживать онлайн-формат работы. Оказалось, довольно действенная схема, иногда удобнее поговорить онлайн, чем приходить куда-то. За год в соцсетях было более 162 тысяч просмотров, охватили более 25 тысяч человек в Псковской области», - подчеркнула главврач Центра профилактики.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

Комментарии

Авторизация
No comments
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться