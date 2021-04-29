Ни одной ранней беременности не зафиксировано в Псковской области за последние три года, заявила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 29 апреля.

Эта заслуга профилактической работы Центра с подростками, отметила спикер и добавила. «Стараемся охватить работой все сферы региона, вопросы здоровья, актуальные для всех. Мы стараемся донести до населения: как они будут выглядеть и чувствовать себя в 40 лет, зависит только от них. Наша работа многогранна: физическое здоровье, психическое. Мы пытаемся донести, что такое забота о здоровье, как это нужно делать и для чего. Лет через 5-10 мы сможем увидеть результаты», - отметила Мария Отраднова.

По ее словам, центр занимается охраной здоровья с 1993 года и работает со многими учреждениями. Только в прошлом году удалось провести более двух тысяч мероприятий, отметила Мария Отраднова. Из-за пандемии большая часть тренингов, семинаров, обучающих семинаров, школ молодых родителей, мероприятий для старшего поколения прошли онлайн.

«Пандемия помогла нам налаживать онлайн-формат работы. Оказалось, довольно действенная схема, иногда удобнее поговорить онлайн, чем приходить куда-то. За год в соцсетях было более 162 тысяч просмотров, охватили более 25 тысяч человек в Псковской области», - подчеркнула главврач Центра профилактики.