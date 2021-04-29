Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Комфортные санузлы на работе имеют только 12% псковичей

29 апреля 2021 года, 13:32

Комфортные санузлы на работе имеют только 12% жителей Пскова, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Зарплата.ру, который с 23 по 27 апреля провел анонимный онлайн-опрос.

В целом по России, лишь 15% сотрудников были удовлетворены созданными работодателями условиями. Больше всего комфортных санузлов - 32% - оказалось на рабочих местах в Москве. В Казани этот показатель составляет 24%, в Екатеринбурге - 20%. Хуже всего дела с туалетами для работников обстоят в Кургане - 11%.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие две тысячи респондентов, 18% россиян стесняются использовать туалеты на работе. При этом 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, 25% брезгуют, а 8% вообще никогда не удовлетворяют естественные нужды в течение рабочего.

Более стыдливы оказались женщины, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.

Среди проблем, которые мешают сходить в туалет на работе, респонденты выделили отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха – 31%, недостаток кабинок - 29%, невозможность закрыть дверь в туалете - 16%, грязь и неприятный запах – 13%.

3% не имеют туалета на рабочем месте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

Комментарии

Авторизация
No comments
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться