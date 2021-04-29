Из-за праздничных дней график выплат пенсий псковичам в мае изменился

В связи с праздничными и нерабочими дням в Псковской области изменился график выплаты пенсий и пособий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В частности, в банки Пскова и Псковского района деньги были направлены сегодня, 29 апреля. Управляющий Отделением ПФР Наталья Мельникова пояснила, что в обычном режиме финансирование проводится 9 числа, однако, 9 мая выходной день.

Второй этап направления средств для выплаты пенсий и соцпособий в банки Пскова и района состоится 21 мая.

Отделения банков в остальных муниципалитетах Псковской области получат средства 11 мая.

Для тех же, кто получает пенсии и выплаты через почту, никаких изменений не будет. Доставка средств начнётся, как и обычно, с 5 мая по режиму работы отделений почтовой связи.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала в Псковской области уже перечислили 28 апреля.