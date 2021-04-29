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Спорт / Арена

В Пскове появится спортивная школа олимпийского резерва

29 апреля 2021 года, 11:11

Спортивная школа олимпийского резерва появится в Пскове на базе Ледового дворца, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки Псковской области Андрея Сидорова.

В Пскове появится спортивная школа олимпийского резерва

Фото Псковского агентства информации

По его словам, в ближайшее время будет подготовлена заявка в Минспорт для получения статуса школы олимпийского резерва.

«Речь идёт об образовании нового юрлица, административной единицы, которая будет заниматься администрированием и финансовыми вопросами», - отметил Андрей Сидоров и добавил, что реорганизацию Ледового дворца планируется завершить к началу июля.

Спортшкола олимпийского резерва объединит базовые виды спорта: велоспорт, гребной спорт, бокс, стрельбу из лука, хоккей и фигурное катание.

Ранее сообщалось, что и. о. директора Ледового дворца назначен боксёр из Пскова, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов. Он сменил Ивана Штылина, который покинул этот пост по собственному желанию.

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