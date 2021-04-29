Михаил Ведерников принял участие в учениях энергетиков по устранению последствий стихии

Учения начались с приведения бригад в режим повышенной готовности. Согласно легенде особые метеоусловия привели к массовым отключениям линий электропередач и введению на территории субъекта особого режима работы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в учениях регионального филиала «Россети Северо-Запад» по устранению последствий стихии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона вместе с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником провели смотр одной из аварийных бригад и оценили ее готовность к работе.

По нормативу на приготовление к выезду аварийной бригаде требуется 2 часа. Псковские энергетики продемонстрировали гостям готовность к ликвидации последствий стихии, а также свое снаряжение. Специалисты отметили, что имеют все необходимое для устранения обрывов на линиях и двухдневного пребывания «в полях».

Кроме псковских энергетиков в учениях задействованы Новгородский и Карельский филиалы электросетевой компании.