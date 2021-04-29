Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников принял участие в учениях энергетиков по устранению последствий стихии

29 апреля 2021 года, 10:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в учениях регионального филиала «Россети Северо-Запад» по устранению последствий стихии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Учения начались с приведения бригад в режим повышенной готовности. Согласно легенде особые метеоусловия привели к массовым отключениям линий электропередач и введению на территории субъекта особого режима работы. 

Михаил Ведерников принял участие в учениях энергетиков по устранению последствий стихии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона вместе с генеральным директором «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником провели смотр одной из аварийных бригад и оценили ее готовность к работе.

По нормативу на приготовление к выезду аварийной бригаде требуется 2 часа. Псковские энергетики продемонстрировали гостям готовность к ликвидации последствий стихии, а также свое снаряжение. Специалисты отметили, что имеют все необходимое для устранения обрывов на линиях и двухдневного пребывания «в полях».

Кроме псковских энергетиков в учениях задействованы Новгородский и Карельский филиалы электросетевой компании. 

Михаил Ведерников принял участие в учениях энергетиков по устранению последствий стихии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После сборов участники учений направились к предполагаемому месту обрыва линии электропередачи в пригороде областной столицы. Особенностью маневров станет то, что организаторы держат все вводные в тайне и будут выдавать их специалистам в режиме реального времени.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Решение о проведении выпускных в Псковской области будет зависеть от эпидситуации после майских праздников
Массовых первомайских шествий в Псковской области не будет
Пасхальные службы пройдут в нескольких крупных храмах Псковской области
За три года псковичи переплатили управляющей компании почти миллион рублей
Михаил Ведерников: Закрывать Псковскую область нет оснований
14,2% взрослого населения Псковской области уже сделали первую прививку от COVID-19
Коронавирус у заболевших студентов ПсковГУ из Индии проходит без осложнений
Дополнительные мероприятия по реабилитации медработников разработают в Псковской области
Михаил Ведерников назвал факторы, способствующие распространению COVID-19 в регионе

Комментарии

Авторизация
No comments
«Эпидемия» в Псковской области

Общество
29 апреля 15:11

«Эпидемия» в Псковской области

Пскович поделился впечатлениями от участия в съемках нашумевшего сериала
Две минуты на благоустройство

Общество
28 апреля 10:35

Две минуты на благоустройство

В первый день за общественные территории Псковской области проголосовали 1500 человек
Почему болят зубы?

Общество
27 апреля 16:39

Почему болят зубы?

Что делать, если после родов зубы стали буквально рассыпаться