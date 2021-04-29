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Общество / Здоровье

69 заболевших и 216 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

29 апреля 2021 года, 09:34

69 заболевших коронавирусом и 216 выздоровевших добавились в статистику Псковской области за сутки 28 апреля. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии, по его словам, подтвердился 36 тыс. 191 случай СОVID-19. При этом полностью излечился от этого заболевания 26 тыс. 851 пациент.

Скончались от коронавируса 336 жителей Псковской области.

Также глава региона сообщил, что очаги СОVID-19 в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы и в Псковской областной психиатрической больнице №2 признаны неактивными. 

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