69 заболевших и 216 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

69 заболевших коронавирусом и 216 выздоровевших добавились в статистику Псковской области за сутки 28 апреля. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии, по его словам, подтвердился 36 тыс. 191 случай СОVID-19. При этом полностью излечился от этого заболевания 26 тыс. 851 пациент.

Скончались от коронавируса 336 жителей Псковской области.

Также глава региона сообщил, что очаги СОVID-19 в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы и в Псковской областной психиатрической больнице №2 признаны неактивными.